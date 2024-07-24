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Артист из Южной Кореи запланировал создать альбом на русском языке

Автор и исполнитель песен из Южной Кореи, видеоблогер Song Wonsub, известный в том числе кавер-версиями песен группы «Кино», Димы Билана, Jony и других исполнителей, задумался о работе над альбомом на русском языке. Об этом он рассказал «Известиям» перед выступлением на K-Pop Open-Air, который прошел в московских Лужниках 23 июля.
Источник: Известия

«Русские песни появились в моем репертуаре давно. Я узнал про Виктора Цоя и группу «Кино», попробовал, и реакция была очень хорошей, много позитивных комментариев! Сейчас я думаю записать альбом на русском языке. Я учу язык. Если усердно трудиться, всё получится. Нельзя сказать, что чего-то не выходит. Но, наверное, я слишком ленив, и руки не доходят довести дело до конца. Три недели назад я даже оплатил курсы, но за это время так и не прослушал ни одной лекции. Есть некоторые звуки, которых просто нет в корейском, — «ж», «х». Поэтому произношение некоторых слов мне дается тяжело», — признался Вонсоб «Известиям».

В России Вонсоб не первый раз — до этого приезжал на другой фестиваль в 2019 году. В этот раз артист начал выступление с корейской песни, а после исполнил на родном языке «От чего так в России березы шумят» и другие российские хиты. А хедлайнером фестиваля стала женская k-pop группа LIGHTSUM, у которой в РФ большая фан-база.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По-корейски говорили: айдолы k-pop выступили в Москве