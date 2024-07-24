Артист из Южной Кореи запланировал создать альбом на русском языке

«Русские песни появились в моем репертуаре давно. Я узнал про Виктора Цоя и группу «Кино», попробовал, и реакция была очень хорошей, много позитивных комментариев! Сейчас я думаю записать альбом на русском языке. Я учу язык. Если усердно трудиться, всё получится. Нельзя сказать, что чего-то не выходит. Но, наверное, я слишком ленив, и руки не доходят довести дело до конца. Три недели назад я даже оплатил курсы, но за это время так и не прослушал ни одной лекции. Есть некоторые звуки, которых просто нет в корейском, — «ж», «х». Поэтому произношение некоторых слов мне дается тяжело», — признался Вонсоб «Известиям».