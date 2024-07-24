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В СК РФ выдвинули версии причин крушения вертолета в Якутии

Источник: Российская газета

В Восточном МСУТ СК России выдвинули три возможные версии причины крушения вертолета Robinson R44II в Алданском районе Якутии, в котором погибли пилот и три пассажира. Их перечислили в Telegram-канале ведомства.

Следствие полагает, что вертолет мог упасть на склон горы из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или неблагоприятных погодных условий.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли образцы топлива и масла, хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи погибших.

Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).