В СК РФ выдвинули версии причин крушения вертолета в Якутии

В Восточном МСУТ СК России выдвинули три возможные версии причины крушения вертолета Robinson R44II в Алданском районе Якутии, в котором погибли пилот и три пассажира. Их перечислили в Telegram-канале ведомства.
Следствие полагает, что вертолет мог упасть на склон горы из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или неблагоприятных погодных условий.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли образцы топлива и масла, хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи погибших.
Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).