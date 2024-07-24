Судно Argos Georgia с восемью россиянами на борту потерпело крушение в Атлантике

Для поиска пропавших были задействованы несколько судов и вертолет. Associated Press пишет, что из-за шторма и сильного ветра поисковые работы были временно приостановлены. Впоследствии поиски возобновились, и в настоящее время продолжаются усилия по розыску еще семи человек. Издание со ссылкой на британские официальные лица сообщает о 14 выживших. Их доставили в столицу Фолклендских островов, город Стэнли, и перевезли в Мемориальный госпиталь короля Эдуарда VII для медицинского обследования.