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Приметы на Ольгин день: что нельзя делать 24 июля 2024 года

В среду, 24 июля, отмечается народный праздник Ольгин день, также известный как Ольга-страдница.

В среду, 24 июля, отмечается народный праздник Ольгин день, также известный как Ольга-страдница. Сегодня также вспоминают княгиню Ольгу и святую Евфимию Всехвальную.

Что можно делать 24 июля:

  • в этот день рекомендовано предпочесть простую и полезную еду жирной пище;
  • вместо домашних дел лучше заняться работой в огороде, чтобы не беспокоить домового;
  • охотники ходили в лес на медведей, причем важно было идти на промысел с хорошими мыслями;

Что нельзя делать 24 июля:

  • много есть и переедать;
  • ругаться;
  • стирать, убирать и гладить;

Народные приметы:

  • листья с деревьев начали опадать — осень будет ранняя;
  • пауки сидят на середине паутины — быть дождю;
  • созвездие Большой Медведицы яркое — охота на медведей будет удачной.