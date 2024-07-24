Приметы на Ольгин день: что нельзя делать 24 июля 2024 года

В среду, 24 июля, отмечается народный праздник Ольгин день, также известный как Ольга-страдница. Сегодня также вспоминают княгиню Ольгу и святую Евфимию Всехвальную.
Что можно делать 24 июля:
- в этот день рекомендовано предпочесть простую и полезную еду жирной пище;
- вместо домашних дел лучше заняться работой в огороде, чтобы не беспокоить домового;
- охотники ходили в лес на медведей, причем важно было идти на промысел с хорошими мыслями;
Что нельзя делать 24 июля:
- много есть и переедать;
- ругаться;
- стирать, убирать и гладить;
Народные приметы:
- листья с деревьев начали опадать — осень будет ранняя;
- пауки сидят на середине паутины — быть дождю;
- созвездие Большой Медведицы яркое — охота на медведей будет удачной.