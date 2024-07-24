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В Челябинской области начали переименовывать остановки на железной дороге

На Южно-Уральской железной дороге новые имена получили уже семь остановочных пунктов, на которых высаживали и собирали пассажиров электрички.

Под переименования попали те остановки, на которых ранее «красовались» в названиях лишь километры. Теперь они получили имена населенных пунктов, которые находятся рядом. Так, например, на участке железной дороги между станциями Чурилово и Нижняя вывеска «132 километр» заменена на «Нагорный», «2068 километр» и «2070 километр», которые встречали пассажиров на участке между Бердяушем и Полетаево I, получили соответственно теперь имя СНТ «Градостроитель» и СНТ «Полет». Новое имя присвоено и остановке «2078 километр», которая встречает и провожает электропоезда между станциями Полетаево I и Челябинск Главный, ее новое название теперь будет звучать, как СНТ «Железнодорожник». Платформы «26 километр» и «18 километр», которые расположились между станциями Челябинск Главный и Еманжелинск, получили названия СНТ «Дубровский» и Вознесенка соответственно. А «226 километр», вывеска которого была на участке железной дороги между Электростанцией и Полевским, теперь будет заменен на СНТ «Надежда».

Обратим внимание, что при оформлении билетов до этих станций новые названия начнут использовать на железнодорожных кассах уже с начала августа.