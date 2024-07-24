Эксперт объяснил, каких сериалов и актеров не хватает российскому зрителю

В то же время он считает, что сейчас явно не хватает детского и семейного контента, причем, именно авторского, а не подражания западным франшизам. «У нас достаточно богатое наследие и отличные возможности по его экранизации: стихи Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, русские народные сказки, и т. д. На мой взгляд, если это положить в основу тех же сериалов и мультфильмов, это может быть очень интересно. Уже видны первые шаги в этом направлении и в анимации, и в больших франшизах, например, “Последний богатырь”, но как мне кажется, такого контента могло бы быть сильно больше», — говорит Алексеев.