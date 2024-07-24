В «Росводоканале’назвали основные схемы мошенничества при поверке счетчиков

Названы основные схемы мошенничества при поверке счетчиков. О них «Российской газете» рассказала Начальник управления по организации сбытовой деятельности ГК «Росводоканал» Тамара Ликсукова:
Схема 1. Она же самая распространенная — фиктивная поверка. В квартиру доверчивого владельца приходят мошенники под видом специальных контролеров. Их задача — внушить собственнику жилья, что счетчики неисправны и они нуждаются в немедленной поверке. Иначе придется владельцу квартиры платить по нормативам.
В итоге мошенники действительно создают видимость поверки: осматривают счетчики, переписывают к себе в документы данные с него. Но это все фикция. Счетчик после такого осмотра так и останется неповеренным. А собственнику квартиры работу фиктивных специалистов придется оплатить. В среднем они берут от полутора до двух тысяч рублей. В то время как поверка счетчика у сертифицированной компании стоит в разы дешевле. Да и работу они свою действительно выполняют, а не имитируют ее.
Смеха 2. При фиктивной поверке горе-контролеры могут специально незаметно сорвать пломбу с прибора учета, чтобы затем угрожать собственнику: якобы они сообщат об отсутствии пломбы в соответствующие организации, а те в свою очередь выпишут штраф за незаконное потребление воды. По словам мошенников, за такое нарушение домовладельцу придется оплатить штраф в размере от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.
Использовать счетчики без пломбы действительно незаконно. Это приравнивается к несанкционированному вмешательству в работу прибора учета. Если коммунальные службы зафиксируют этот факт, на собственника жилья будет составлен соответствующий акт. Но в этом случае штраф не выписывают — проводят перерасчет оплаты за потребленную воду, используя коэффициент равный десяти. Полученную сумму включают в ежемесячные квитанции. Деньги на руки за такое нарушение не берут.
Схема 3. Фиктивные контролеры могут сообщить домовладельцу о неисправности счетчика. При этом они сразу же готовы его переустановить. И необходимый новый прибор у проверяющих всегда под рукой. Правда, стоимость такого счетчика составит не меньше четырех тысяч рублей, а то и выше. Помимо этого, с собственника квартиры возьмут около трех — четырех тысяч рублей за установку. На самом же деле самые простые счетчики на воду стоят от 900 рублей. А услуги установки — от одной тысячи.
Схема 4. Еще один из популярных методов мошенников — предложение приобрести некий новейший счетчик. По заверениям лже-мастеров он суперэкономичный, невероятно точный и, естественно, по более низкой цене, чем у других представителей. С собой у мошенников этого счетчика конечно же нет. Но его можно забронировать, внеся предоплату. Преступники берут у доверчивого собственника деньги и пропадают.
Но что нужно знать всемВо-первых, мастер может прийти в квартиру для замены прибора учета только при наличии письменной заявки от клиента. Без заявки мастер не приходит. Во-вторых, поверку счетчиков могут проводить лишь аккредитованные организации. Наличие аккредитации на поверку счетчиков у той или иной организации можно узнать на сайте Росаккредитации. Сроки поверки можно уточнить в открытом доступе на сайте ФГИС «Аршин».