В «Росводоканале’назвали основные схемы мошенничества при поверке счетчиков

В итоге мошенники действительно создают видимость поверки: осматривают счетчики, переписывают к себе в документы данные с него. Но это все фикция. Счетчик после такого осмотра так и останется неповеренным. А собственнику квартиры работу фиктивных специалистов придется оплатить. В среднем они берут от полутора до двух тысяч рублей. В то время как поверка счетчика у сертифицированной компании стоит в разы дешевле. Да и работу они свою действительно выполняют, а не имитируют ее.