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Большая часть жителей Владивостока неожиданно осталась без света

Энергетики ДРСК уже устраняют нарушения.

Жители Владивостока внезапно остались без света 24 июля. Электричество пропало в домах Ленинского, Первомайского и Советского районов. Что произошло, рассказали «Комсомольской правде — Владивосток» в пресс-службе ДРСК.

«В связи с технологическим нарушением на ВТЭЦ-2 системным оператором введены графики временного ограничения электроснабжения потребителей по г. Владивостоку в объеме 40 МВА. В настоящее время энергетики ДРСК мониторят режимную ситуацию и по командам системного оператора будут включать нагрузку».

Постепенно свет возвращается в дома. Так, например, жители Некрасовской сообщают, что у них электричества не было буквально 15−20 минут. Специалист сообщат, когда им удастся устранить полоску полностью и вернуть свет во все дома города.

ЖКХ