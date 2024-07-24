На Челябинскую область надвигается очередная порция сильных дождей

По данным синоптиков, днём в среду воздух на территории области прогреется до +18…+23 градусов. В основном будет наблюдаться облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, возможны грозы. Ветер северного с переходом на восточное направление окажется несильным, с порывами до 12 метров в секунду. В ночь на четверг ветер усилится, дожди на юге станут очень обильными, и осадки, местами сильные, задержатся на весь день. В ночь на пятницу это дождевое обилие переместится в северную половину области. По ночам — до +9…+14, днём — максимум +13…+19 градусов.