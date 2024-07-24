На Челябинскую область надвигается очередная порция сильных дождей

По данным синоптиков, днём в среду воздух на территории области прогреется до +18…+23 градусов. В основном будет наблюдаться облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, возможны грозы. Ветер северного с переходом на восточное направление окажется несильным, с порывами до 12 метров в секунду. В ночь на четверг ветер усилится, дожди на юге станут очень обильными, и осадки, местами сильные, задержатся на весь день. В ночь на пятницу это дождевое обилие переместится в северную половину области. По ночам — до +9…+14, днём — максимум +13…+19 градусов.
В Челябинске среда пройдёт преимущественно без осадков, уличные термометры поднимутся до +20…+22. Ближайшие ночи ожидается +11…+13, днём в четверг и пятницу — до +15…+18, пройдут кратковременные дожди, при этом в ночь на пятницу они будут очень сильными.
У многих сейчас в разгаре сбор одной из самых популярных садоводческих культур — огурцов. Зелёные продолговатые плоды достаточно неприхотливы в выращивании, обычно дают хороший урожай, радуют и свежими в салатах, и всю зиму — в составе солений. Какие нюансы нужно знать, чтобы огурчики выросли красивыми и упругими, и по каким простым рецептам можно их приготовить, рассказываем.
А в челябинском зоопарке тем временем порой случается «страшное»: на днях студенты подбросили кролика гепарду в вольер, марал Горыныч чуть не разгромил собственный вольер. В вольер белых медведей Алтына и Айриши упал пингвин. Рысям просто прислали замурчательные посылки. А леопарды получили в подарок коробки с сюрпризом.