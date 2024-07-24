28 июля состоятся соревнования по многоборью ГТО в Иркутске

Принять участие можно будет индивидуально в забеге на семь км, а также восемь этапов с разными заданиями. И в более упрощенном варианте на четыре км и пять испытаний. В команде из четырёх человек можно пробежать семь км и пройти восемь заданий, которые включают в себя берпи, броски мяча в цель, выпады и многое другое.