28 июля состоятся соревнования по многоборью ГТО в Иркутске

На площади у памятника Александру III 28 июля С 8:30 до 18:00 пройдут соревнования «Гонка многоборья ГТО». Поучаствовать сможет любой желающий, достигший совершеннолетия. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Принять участие можно будет индивидуально в забеге на семь км, а также восемь этапов с разными заданиями. И в более упрощенном варианте на четыре км и пять испытаний. В команде из четырёх человек можно пробежать семь км и пройти восемь заданий, которые включают в себя берпи, броски мяча в цель, выпады и многое другое.
— По итогам соревнований в каждой категории определят победителей и призеров. Их наградят медалями, дипломами и ценными подарками. Общий призовой фонд составляет 200 тысяч рублей, — рассказали в администрации.
Зарегистрироваться можно на сайте necrossfit.ru/.
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