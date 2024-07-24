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28 июля состоятся соревнования по многоборью ГТО в Иркутске

Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

На площади у памятника Александру III 28 июля С 8:30 до 18:00 пройдут соревнования «Гонка многоборья ГТО». Поучаствовать сможет любой желающий, достигший совершеннолетия. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

Принять участие можно будет индивидуально в забеге на семь км, а также восемь этапов с разными заданиями. И в более упрощенном варианте на четыре км и пять испытаний. В команде из четырёх человек можно пробежать семь км и пройти восемь заданий, которые включают в себя берпи, броски мяча в цель, выпады и многое другое.

— По итогам соревнований в каждой категории определят победителей и призеров. Их наградят медалями, дипломами и ценными подарками. Общий призовой фонд составляет 200 тысяч рублей, — рассказали в администрации.

Зарегистрироваться можно на сайте necrossfit.ru/.

Ранее КП-Иркутска сообщала, что в Ангаре учеными были обнаружены древние виды рачков.