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На День Военно-морского флота для хабаровчан подготовили праздничную программу

Отведать «макароны по-флотски» и увидеть парад кораблей можно будет 28 июля на стадионе имени Ленина.

Источник: пресс-служба администрации Хабаровска

28 июля на территории России отмечается день Военно-морского флота. Этот праздник является одним из самых значимых и торжественных в стране и символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В этот праздничный день для жителей и гостей города Хабаровска с 10:00 в спортивно-парковой зоне стадиона имени В. И. Ленина пройдут следующие торжественные мероприятия:

— со словами поздравления на торжественном митинге выступят Первые лица региона, после чего по акватории Амура пройдёт парадный строй кораблей (0+);

— гости праздника смогут отведать традиционное блюдо моряков «макароны по-флотски» и посетить выставку водолазного снаряжения и вооружения (0+);

— в районе центральной набережной в месте стоянки прогулочных теплоходов состоится экскурсия на пограничный сторожевой корабль ПСКР «Вьюга» (0+);

— для жителей и гостей города с концертной программой выступит ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Приглашаем всех жителей и гостей города Хабаровска принять участие в праздничных мероприятиях.

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