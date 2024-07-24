На День Военно-морского флота для хабаровчан подготовили праздничную программу

28 июля на территории России отмечается день Военно-морского флота. Этот праздник является одним из самых значимых и торжественных в стране и символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.