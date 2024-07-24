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В микрорайоне «Снегири» начали продавать квартиры

Ближайший срок сдачи домов — 4 квартал 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Девелопер DOGMA, который возводит на Московке жилой комплекс «Снегири», начал продажу квартир. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Самый дешевый вариант на старте продаж — квартира-студия на 2-м этаже 21-этажного дома. Она будет стоить 3 560 250 рублей за 23, 5 кв. м.

В продаже также есть однокомнатные квартиры — от 4 333 200 рублей, двухкомнатные — около 6 млн, и трехкомнатные — около 9 млн.

Дома, в которых продаются квартиры, как обещает застройщик, будут сданы в 4-м квартале 2027 года. Кроме жилья здесь будут построены детские сады, школа и поликлиника.

Девелопер планирует разбить в микрорайоне приватные зеленые дворы с детскими, спортивными площадками и площадками для выгула собак, обустроить подземный паркинг и этнопарк.