ГУФСИН отказалась строить исправцентр на Уктусе в Екатеринбурге

Согласно документу, еще в июне представители ГУФСИН сообщили администрации, что больше не намерены использовать участок бывшего санатория «Уктус» под размещение исправительного центра. В самом ведомстве публично не объявляли об отказе от планов.
Возможное строительство исправцентра на Уктусе стало поводом для громкого скандала. Жители микрорайона несколько месяцев пытались помешать появлению учреждения. Горожан возмущала перспектива соседства с несколькими десятками осужденных. Активисты неоднократно обращались к властям, включая президента РФ Владимира Путина.
Представители регионального ГУФСИН пытались погасить протест. В частности, они заверяли жителей, что в подобных центрах содержатся только осужденные, которые наказаны принудительными работами. А принудительные работы не предполагают изоляцию от общества.