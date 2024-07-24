Школьники из Башкирии стали победителями конкурса «Большая перемена».

В Международном детском центре «Артек» состоялся финал и церемония награждения лауреатов I и II степеней всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5−7 классов. Более 700 школьников со всей России и зарубежных стран приняли участие в финале.
Наибольшее число победителей в этой возрастной категории из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей, сообщил в своем телеграм-канале министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.
Победителями конкурса стали:
— Егор Селедцов, Ксения Титомир, Камила Хайдарова и Артём Гайнанов из Уфы — лауреаты 1 степени;
— Анастасия Тафинцева и Виолетта Маршева, из Ишимбайского района — лауреаты 1 степени;
— Виктория Осипова и Амира Галиаскарова из городя Октябрьский — лауреаты 1 степени;
— Залина Кулбаева из Туймазинского района — лауреат 1 степени;
— Розалина Абдуллина из Белебеевского района — лауреат 2 степени;
— Валерия Кандакова из Стерлитамака — лауреат 2 степени;
— Юлия Ягафарова из Стерлитамака — лауреат 1 степени.
«В этом году этапы конкурса связаны общей темой, приуроченной к Году семьи. Главным призом для победителей Всероссийского конкурса “Большая перемена” среди учеников 5−7 классов станет путешествие на поезде, которое запланировано на август-сентябрь этого года и пройдет по маршруту, объединяющему две молодежные столицы — Москву и Владивосток. Лауреаты II степени получат сертификаты на увлекательную поездку по программе Росмолодежи “Больше, чем путешествие”.
Педагоги, наставлявшие победителей, получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров Всероссийского конкурса “Большая перемена”, — рассказал министр и поздравил финалистов с победой.