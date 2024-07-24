Школьники из Башкирии стали победителями конкурса «Большая перемена».

«В этом году этапы конкурса связаны общей темой, приуроченной к Году семьи. Главным призом для победителей Всероссийского конкурса “Большая перемена” среди учеников 5−7 классов станет путешествие на поезде, которое запланировано на август-сентябрь этого года и пройдет по маршруту, объединяющему две молодежные столицы — Москву и Владивосток. Лауреаты II степени получат сертификаты на увлекательную поездку по программе Росмолодежи “Больше, чем путешествие”.

Педагоги, наставлявшие победителей, получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров Всероссийского конкурса “Большая перемена”, — рассказал министр и поздравил финалистов с победой.