В Красноярске завели дело после гибели юноши в торговом центре

По версии сыщиков, трое горожан в возрасте 17 и 18 лет буквально за несколько часов до ЧП устроились на работу по объявлению в Сети о наборе сотрудников. Работодатель обещал платить по три тысячи рублей в день, при этом трудовые договоры не заключались, инструктаж о безопасности не проводился.