В Красноярске завели дело после гибели юноши в торговом центре

Сотрудники СК возбудили уголовное дело после несчастного случая в торговом центре на левобережье Красноярска, где вчера вечером кирпичная стена обрушилась на троих рабочих.
Дело возбуждено по факту гибели несовершеннолетнего и травмирования еще двух человек во время демонтажных работ. Речь может идти о нарушении правил безопасности при строительстве, уточнили в управлении СК России по Красноярскому краю.
По версии сыщиков, трое горожан в возрасте 17 и 18 лет буквально за несколько часов до ЧП устроились на работу по объявлению в Сети о наборе сотрудников. Работодатель обещал платить по три тысячи рублей в день, при этом трудовые договоры не заключались, инструктаж о безопасности не проводился.
В результате обвала кирпичной стены, который произошел из-за вибрации гидромолота, 17-летний работник получил смертельные травмы; двое его товарищей госпитализированы, их жизнь вне опасности. Прокуратура поставила расследование на контроль, добавили в надзорном ведомстве.