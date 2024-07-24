Эмин Агаларов рассказал об особенностях международного фестиваля Dream Fest в Баку

Первый Dream Fest в Баку стартовал 23 июля. Фестиваль, который продлится неделю, совершенно новый. Как сказал со сцены его создатель певец Эмин Агаларов, Dream Fest — это место, где Запад встречается с Востоком, где выступают абсолютно разные артисты со всего мира. Он заверил, что фестиваль будет очень мультикультурный и очень масштабный.
Dream Fest подхватил эстафету главного летнего музыкального опен-эйра на территории постсоветского пространства у фестиваля «Жара». После ребрендинга тот стал локальным российским проектом и будет проводиться на территории РФ.
Если на «Жару» слетался весь свет отечественной эстрады, то организаторы Dream Fest делают ставку на международных звезд. Новый фестиваль сложнее не только в организации, но и в ценовой политике. Ранее Агаларов сообщал, что примерный бюджет шестидневного Dream Fest составляет $7−8 млн.
«Технические райдеры зарубежных артистов более требовательные и сложные. Например, на уровне большого артиста 10 гримерок должны работать круглосуточно, в любое время там должен быть персонал. Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, еле нашли! Такого много, но на то они иностранные артисты, что нужно выполнять райдер, иначе в следующий раз не приедут», — рассказал Агаларов журналистам на красной дорожке.
Выступления артистов займут три сцены, расположившиеся в относительной близости друг от друга, исключая марафонские спринты, чтобы успеть попасть на любимого исполнителя. Главная и самая масштабная площадка оказалась в центре комплекса — здесь будут выступать хедлайнеры фестиваля.
«Сегодня над этим фестивалем работает около 3,5 тыс. человек технического персонала. В зале мы ожидаем около 10 тыс. человек каждый день. Плюс около 2 тыс. человек — это сотрудники Sea Breeze, которые обеспечивают логистику», — добавил Агаларов.
На Dream Fest выступят около 100 российских и зарубежных артистов. В первый день на Dream Fest звучали You Will Never Know и другие хиты французской королевы соула Имани, свои песни исполнили Эмин, Люся Чеботина, Брендон Стоун, азербайджанская певица и участница «Евровидения-2016» Семра Рагимли.
На второй день фестиваля хиты исполнят Томас Андерс, Dr. Alban, Ани Лорак. А 27 июня на сцену выйдет бывшая вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шезингер. Источники «Известий» сообщили, что Шезингер выступит на Dream Fest с сольными композициями. По словам Агаларова, артистка сейчас не гастролирует, уговорить ее помог композитор Дэвид Фостер, который также выступит на Dream Fest.
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Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку.