Эмин Агаларов рассказал об особенностях международного фестиваля Dream Fest в Баку

«Технические райдеры зарубежных артистов более требовательные и сложные. Например, на уровне большого артиста 10 гримерок должны работать круглосуточно, в любое время там должен быть персонал. Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, еле нашли! Такого много, но на то они иностранные артисты, что нужно выполнять райдер, иначе в следующий раз не приедут», — рассказал Агаларов журналистам на красной дорожке.