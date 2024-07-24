Роман Колесов: Держим на контроле ситуацию, связанную с обильными осадками

Об этом сообщили на заседании рабочей группы региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева провел первый заместитель главы региона Роман Колесов.
Напомним, с 21 июля органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС работают в режиме «Повышенная готовность». Сильные дожди привели к колебанию уровня воды в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, на малых реках Южного Прибайкалья, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Ангарском городском округе подтоплено 59 приусадебных участков в садоводстве «Ясная поляна» на реке Китой, где нет постоянно проживающих людей. На месте находится оперативная группа Ангарского пожарно-спасательного гарнизона.
«Мы видим прохождение циклона, по данным Гидромета, 24 июля он еще будет сохранять свою силу, далее пойдет на спад. Сейчас организован постоянный мониторинг уровня рек. Мы видим подтопления низменных участков местности. Везде выставлены посты, работают сотрудники муниципальных образований, сотрудники МЧС России. Провели заедание рабочей группы КЧС региона, на которой приняли коллегиальное решение по уменьшению сбросных расходов с Иркутской ГЭС с 1800 м3/секунду до 1600 м3/секунду. По мнению специалистов, это должно повлиять на улучшение и стабилизацию текущей ситуации. После 24 июля ожидаем улучшения ситуации по всей области», — прокомментировал Роман Колесов.
По сообщению ГУ МЧС России по Иркутской области, в территориях, где наблюдается ухудшение гидрологической обстановки на реках из-за обильных садков, в превентивных целях проведена передислокация пожарно-спасательных подразделений.