Роман Колесов: Держим на контроле ситуацию, связанную с обильными осадками

«Мы видим прохождение циклона, по данным Гидромета, 24 июля он еще будет сохранять свою силу, далее пойдет на спад. Сейчас организован постоянный мониторинг уровня рек. Мы видим подтопления низменных участков местности. Везде выставлены посты, работают сотрудники муниципальных образований, сотрудники МЧС России. Провели заедание рабочей группы КЧС региона, на которой приняли коллегиальное решение по уменьшению сбросных расходов с Иркутской ГЭС с 1800 м3/секунду до 1600 м3/секунду. По мнению специалистов, это должно повлиять на улучшение и стабилизацию текущей ситуации. После 24 июля ожидаем улучшения ситуации по всей области», — прокомментировал Роман Колесов.