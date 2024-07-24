В Хабаровском крае активность клещей идет на спад

Однако количество покусанных ими граждан продолжает увеличиваться. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарастающим итогом в больницы края обратились 6519 граждан по поводу присасывания клещей — всего 185 обращений за неделю. Чаще всего клещи нападают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Николаевском районе.