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В Хабаровском крае активность клещей идет на спад

Клещи в Хабаровском крае стали менее активными.

Источник: РИА "Новости"

Однако количество покусанных ими граждан продолжает увеличиваться. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарастающим итогом в больницы края обратились 6519 граждан по поводу присасывания клещей — всего 185 обращений за неделю. Чаще всего клещи нападают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Николаевском районе.

В общей сложности на клещевой вирусный энцефалит обследовали 2167 клещей, снятых с людей. Выявлено 38 клещей (1,8%), зараженных вирусом. Уровень инфицированности клещей боррелиозом превышает 49%. Зафиксирован один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом.

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