15-летнюю москвичку, пропавшую в парке Победы, пока не нашли

Как сообщил в своей группе «Вконтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт», поиски 15-летней москвички Евангелины Алешковой продолжались до 4 утра. Сегодня они возобновятся с 10:00, девочку пока не нашли.
Напомним, Евангелина Алешкова пропала в воскресенье, 21 июля. Она отдыхала вместе со своей семьей в отеле «Ника», ушла гулять в парк и не вернулась.
«Мы пошли погулять, сразу не позвали старшую дочку — так получилось, не дозвонились. Но она присоединилась в процессе, сказала “идите, я вас догоню”, — рассказал “12 каналу” отец девочки.
Однако в назначенное время семья не встретилась. Практически сразу родители начали звонить дочке, но телефон Евангелины уже был отключен.
Мать девочки вместе с младшими детьми была вынуждена вернуться в Москву. Сегодня она планирует вернуться и присоединиться к поискам.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет найти пропавшую, просят обращаться в полицию по телефонам: 112, 102, 79−20−72.