Грозы с градом и высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в РК

Днем на северо-западе, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на юге области 15−18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.
Днем на западе, юге Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем на юге, западе области град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15−20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге области 15−18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.
Ночью на юге, западе, в центре, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, западе, севере, области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.
В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный ночью в центре области 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.
Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью на севере области туман. Ветер западный днем на севере, юге области 15−20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Днем на востоке области Улытау ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35−36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 35−36 градусов.