Грозы с градом и высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в РК

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов.