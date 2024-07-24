В США заявили о нежелании жителей Грузии вступления в ЕС и НАТО

По словам автора материала, несмотря на то, что в последние годы Грузия наметила курс на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого. Он напомнил, что якобы 60 процентов населения Грузии хотят вступить в Европейский Союз и НАТО. Издание отметило, что страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по советскому прошлому.