Жара немного спадет в Хабаровске 25 июля

Жара пошла на спад в некоторых частях Хабаровского края. В четверг, 25 июля, в краевой столице и на севере региона температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице осадков не ожидается. Ночью 14−16 градусов, днем — 23−25. Ветер северо-восточный, от шести до 14 метров в секунду.
На юге существенных осадков не будет. Ночью по прогнозу 14−19 градусов, днем — 23−28. Ветер северо-восточный усилится от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края пройдет кратковременный дождь, кроме Хабаровского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов, где осадков не ожидается. Ночью 14−19 градусов, днем — 20−30. Ветер различных направлений до 13 метров в секунду.
На севере кратковременный дождь обещают в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. В остальных осадков не будет. Ночью 12−17 градусов, днем — 18−23. Ветер восточных направлений до 10 метров в секунду.