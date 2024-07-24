Для переселенцев из аварийного жилья купят 180 квартир

Жилье закупят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Квартиры должны быть расположены в домах, построенных не ранее 2020 года. Есть требования и к их месторасположению — отдаленные районы Омска, такие как Крутая Горка, Береговой, Входной, Осташково, Волжский, поселков Большие Поля, Дальний, Степной, Светлый, Новая Станица, 14-й Военный городок, Птицефабрика исключаются.