Часовня Параскевы Пятницы теперь в собственности красноярской епархии

Часовню святой великомученицы Параскевы Пятницы Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва передало в собственность Красноярской Епархии Русской Православной Церкви.
Отметим, что часовня — это объект культурного наследия федерального значения, достопримечательность Красноярска. Её изображение помещено на билете Банка России номиналом 10 рублей.
Часовню возвели в середине 19 века. Сначала там была деревянная сторожевая вышка. В ней располагался казачий дозор для предупреждения внезапного нападения енисейских кыргызов, северных монголов и калмыков-джунгаров. В начале 18 века там был воздвигнут деревянный крест с высеченными памятными датами основания города и всех осад, которые выпали на Красноярский острог с 1628 по 1705 год, рассказали в пресс-службе Красноярской епархии.
По преданию, в день, когда ставили крест, люди выловили в Каче икону святой великомученицы Параскевы Пятницы. Часовне дали имя Параскевы Пятницы.