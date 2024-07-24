Часовня Параскевы Пятницы теперь в собственности красноярской епархии

Часовню возвели в середине 19 века. Сначала там была деревянная сторожевая вышка. В ней располагался казачий дозор для предупреждения внезапного нападения енисейских кыргызов, северных монголов и калмыков-джунгаров. В начале 18 века там был воздвигнут деревянный крест с высеченными памятными датами основания города и всех осад, которые выпали на Красноярский острог с 1628 по 1705 год, рассказали в пресс-службе Красноярской епархии.