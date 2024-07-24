Актуальная дорожная обстановка в Приморье: множество участков без проезда

По данным Минтранса Приморья, движение по некоторым дорогам отсутствует в шести муниципальных образованиях.
Больше всего от осадков пострадал Партизанский округ. Здесь проезд на 7 км дороги Новолитовск — Васильевка перекрыт из-за размытия трубы; село Васильевка отрезано. На 12 км дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово для стока воды вырыт проран; альтернативный маршрут через Хмыловку. На 6 км дороги Бровничи — Тигровый мост подмыт, проезд закрыт. На 2−3 км дороги Авангард — Мельники — Залесье проезд невозможен из-за перелива глубиной 30−40 см; села Авангард, Мельники и Заселье отрезаны. Нет проезда к селу Романовский Ключ. Затруднен проезд для легковых авто на 7 км Екатериновка — Новая Сила.
В Анучинском округе на 25 км дороги Анучино — Еловка — Муравейка проезд полностью перекрыт; село Еловка отрезано. Нет доступа к селу Виноградовка на дороге Нововоронежская — Виноградовка; также перекрыт проезд к селам Скворцово и Веселый.
В Артемовском городском округе на 17 км подъезда к Артему от дороги Владивосток — Находка наблюдается перелив воды глубиной 20−30 см.
В Дальнереченскрм городском округе на 92 км дороги Дальнереченск — Ариадное произошла просадка опоры моста, проезд закрыт со стороны Дальнереченска к Ариадному и другим селам; альтернативный маршрут через Осиновка — Рудная Пристань.
В Ольгинском округе переливы воды наблюдаются на 25 км дороги 300 км — Фурманово, но проезд возможен.
В Шкотовском округе село Штыково отрезано из-за размытого автомобильного переезда.
Водители и местные жители должны быть крайне осторожны и избегать перемещений по указанным участкам, следить за обновлениями от местных властей и дорожных служб.
Напомним, сильнейшие ливни осложнили транспортное сообщение в ряде муниципалитетов Приморского края. В Минтрасе региона назвали территории, где наблюдается сложная ситуация на дорогах. Это Партизанский, Лазовский, Анучинский и Шкотовский округа. Без транспортного сообщения из-за подъема воды остался ряд населенных пунктов в Партизанске