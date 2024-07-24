Актуальная дорожная обстановка в Приморье: множество участков без проезда

Больше всего от осадков пострадал Партизанский округ. Здесь проезд на 7 км дороги Новолитовск — Васильевка перекрыт из-за размытия трубы; село Васильевка отрезано. На 12 км дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово для стока воды вырыт проран; альтернативный маршрут через Хмыловку. На 6 км дороги Бровничи — Тигровый мост подмыт, проезд закрыт. На 2−3 км дороги Авангард — Мельники — Залесье проезд невозможен из-за перелива глубиной 30−40 см; села Авангард, Мельники и Заселье отрезаны. Нет проезда к селу Романовский Ключ. Затруднен проезд для легковых авто на 7 км Екатериновка — Новая Сила.