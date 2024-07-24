Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 24 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 24 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове убийца, которого суд приговорил к пожизненному заключению за кровавое двойное убийство еврейской семьи, попал под амнистию: Адвокаты в шоке — как подобное могло произойти.

2. Погода в Молдове — сплошное стихийное бедствие: То жара, то дожди с грозами и прохлада.

3. Закрытие границы Украины с Молдовой будет катастрофой: Посол соседней страны уже не пугает приходом к власти пророссийских сил.

4. Продавцы Центрального рынка Кишинева молятся, чтобы пекло за сорок больше не вернулось никогда: «Сейчас хоть что-то продаем, хотя людей немного, о большем в этот зной и не мечтаем!».

5. В аптеках Молдовы раскупают таблетки от головной боли: На землю надвигается очередной геошторм — он продлится недолго.

торговля