1. В Молдове убийца, которого суд приговорил к пожизненному заключению за кровавое двойное убийство еврейской семьи, попал под амнистию: Адвокаты в шоке — как подобное могло произойти.
2. Погода в Молдове — сплошное стихийное бедствие: То жара, то дожди с грозами и прохлада.
3. Закрытие границы Украины с Молдовой будет катастрофой: Посол соседней страны уже не пугает приходом к власти пророссийских сил.
5. В аптеках Молдовы раскупают таблетки от головной боли: На землю надвигается очередной геошторм — он продлится недолго.