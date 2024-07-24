Сколько стоит изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто

Согласно приказу, стоимость изготовления документов составляет (без НДС):
- водительское удостоверение — 4 367 тенге;
- свидетельство о государственной регистрации транспортных средств — 2 250 тенге;
- государственные регистрационные номерные знаки — 3 923 тенге (за комплект);
- государственные регистрационные номерные знаки «ТРАНЗИТ» — 126 тенге;
Также документом установлена стоимость накопления и ведения интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработки, внедрения и сопровождения программно-технических продуктов для органов внутренних дел в размере 747 563 358 тенге.
Указанные услуги оказывает РГП на ПХВ «Информационно-производственный центр» МВД РК.
Приказ введен в действие с 24 июня 2024 года.