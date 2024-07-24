Дожди с грозами и до +29°С будет сегодня в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами и до плюс 29 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.