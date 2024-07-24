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Дожди с грозами и до +29°С будет сегодня в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами и до плюс 29 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по западу республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. По западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы в отдельных районах — сильные дожди. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит плюс 23−29 градусов.