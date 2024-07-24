Бывшего куратора строительства Красногорского гидроузла осудили за взятку

Дело на экс-чиновника было заведено по материалам проверки УФСБ по Омской области. Как сообщили в областной прокуратуре, за три года, с мая 2020 по май 2023, куратор строительства гидроузла получил от директора строительной компании более 1, 2 млн рублей. За эти деньги он обещал посодействовать в заключении контрактов на строительно-монтажные работы на гидроузле, обеспечить их беспрепятственную приемку и своевременную оплату.