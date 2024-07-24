Прокуратура запросила около 10 лет бизнесмену Чеснокову за хищения у Минобороны

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в октябре 2019 года столичной полицией и позже передано в следственный департамент МВД. Следствие установило, что в ноябре и декабре 2015 года обанкротившееся в 2021 году ООО «Градстройпроект» заключило контракты с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенных на эти работы более 760 млн рублей было похищено почти полмиллиарда, которые были выведены через подставные компании.