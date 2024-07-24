Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Тайшетского района

— Диалог получился очень конструктивным, содержательным. Понимаем, что есть сложности, иначе и не нужно было бы приезжать. Это хорошая, нужная практика, — рассказал Игорь Кобзев. — Тайшет — важная территория. Мы поговорили про строительство и введение в эксплуатацию школ в Старом Акульшете и в самом Тайшете на 1275 мест, про поликлинику на тысячу посещений, про дороги и учреждения спорта, образования, культуры.