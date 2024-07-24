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Бывшего главного инженера осудят за взятку в 516,5 тысяч в Иркутской области

Уголовное дело уже направили в суд.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование уголовного дела над бывшим главным государственным инженером-инспектором Службы Гостехнадзора Иркутской области. Он обвиняется в совершении 11 преступлений, которые связаны с получением крупной суммы денег за незаконные действия, а также в трёх эпизодах служебного подлога. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете.

Версия следствия состоит в том, что мужчина получал взятки за выдачу свидетельств и документов о прохождении технического осмотра, но без соответствующей проверки машин и их технического состояния.

— Кроме того, обвиняемый вносил в бланки свидетельств о прохождении технического осмотра заведомо ложные сведения за незаконное денежное вознаграждение. Общая сумма взяток, варьировавшихся от 15 до 115 тысяч рублей, составила 516,5 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Преступления выявили и прекратили сотрудники МВД. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция Иркутской области раскрыла новые методы взлома мессенджеров.