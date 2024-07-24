В Пермском крае начался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусом

В Пермском крае начался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о случаях заболеваний в Перми, Краснокамске, Кунгуре, Пермском округе.
По информации ведомства, за первое полугодие 2024 года показатель заболеваемости энтеровирусными инфекциями составил 0,28 случаев на 100 тыс. населения при среднемноголетнем уровне 0,51.
«Показатель заболеваемости с 1 по 21 июля уже составил 0,3 на 100 тыс. населения, что свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости», — отметили в Роспотребнадзоре.
Группой риска по заболеваемости ЭВИ являются дети, среди которых зарегистрировали 85% случаев ЭВИ. Наибольшие показатели заболеваемости в Пермском крае у детей до года — 17,3 случаев на 100 тыс., у детей 1−2 года — 16,6 случаев.
Симптомами энтеровирусной инфекции чаще всего является герпетическая ангина, высыпания на коже туловища, конечностей и на лице в области ротовой полости, расстройство пищеварения. Болезнь сопровождается подъемом температуры, слабостью, насморком, головными и мышечными болями.