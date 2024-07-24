В Пермском крае начался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусом

Группой риска по заболеваемости ЭВИ являются дети, среди которых зарегистрировали 85% случаев ЭВИ. Наибольшие показатели заболеваемости в Пермском крае у детей до года — 17,3 случаев на 100 тыс., у детей 1−2 года — 16,6 случаев.