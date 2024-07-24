Ученые предупредили о сильной магнитной буре 24 июля — что ждать белорусам

Ученые предупредили о сильной магнитной буре в среду, 24 июля, и сказали, чем это грозит белорусам и всем жителям планеты. Информация опубликована на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Специалисты допускают, что примерно около 06.00 с вероятностью 30% на Земле сильная магнитная буря. К 12.00 геомагнитная обстановка будет сохранятся возбужденной. После указанного времени, согласно информации, магнитосфера успокоится.
В период магнитных бурь врачи рекомендуют метеозависимым бережно относиться к своему здоровью. Следует избегать физических нагрузок, переутомлений, стрессов.