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Ученые предупредили о сильной магнитной буре 24 июля — что ждать белорусам

Ученые сказали, что магнитная буря накроет Землю 24 июля, в среду.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили о сильной магнитной буре в среду, 24 июля, и сказали, чем это грозит белорусам и всем жителям планеты. Информация опубликована на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты допускают, что примерно около 06.00 с вероятностью 30% на Земле сильная магнитная буря. К 12.00 геомагнитная обстановка будет сохранятся возбужденной. После указанного времени, согласно информации, магнитосфера успокоится.

В период магнитных бурь врачи рекомендуют метеозависимым бережно относиться к своему здоровью. Следует избегать физических нагрузок, переутомлений, стрессов.

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