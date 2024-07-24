Самарцы смогут бесплатно попасть на матч «Крыльев Советов» с «Ростовом»

Жители Самарской области смогут бесплатно попасть на матч второго тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Бесплатные билеты футбольный клуб подготовил в рамках специальной акции.
— В преддверии матча с «Ростовом» совместно с банком партнером запускаем акцию для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика, — рассказали в пресс-службе «Крыльев».
Чтобы получить бесплатный билет, самарцам в среду, 24 июля, с 10:00 до 17:00 нужно оформить Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12 В, а после обратиться к волонтеру в футболке клуба, находящемуся в учреждении. Аналогичным способом билет на игру можно получить в четверг, 25 июля, с 10:00 до 19:00 в МФЦ на ул. Мира, 10.
В день матча, 26 июля, можно оформить Карту Болельщика в мобильных пунктах МФЦ на стадионе «Солидарность Самара Арена» у гейта 3. Пункты начнут работу за 4 часа до начала игры.