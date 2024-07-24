Самарцы смогут бесплатно попасть на матч «Крыльев Советов» с «Ростовом»

Чтобы получить бесплатный билет, самарцам в среду, 24 июля, с 10:00 до 17:00 нужно оформить Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12 В, а после обратиться к волонтеру в футболке клуба, находящемуся в учреждении. Аналогичным способом билет на игру можно получить в четверг, 25 июля, с 10:00 до 19:00 в МФЦ на ул. Мира, 10.