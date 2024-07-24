Авто нарушителей эвакуируют: во Владивостоке борются с запаркованностью

Проезд расширят на участке между Нейбута и Зеленым бульваром. По сообщению пресс-службы мэрии, здесь ранее был установлен публичный сервитут. А его границы поровну затрагивают территории жилых комплексов «Восточный луч» и «Зеленый бульвар». Дома в микрорайоне активно строятся и заселяются, людей становится все больше, при этом далеко не все ставят свои автомобили согласно ПДД. Из-за запаркованности здесь нередко не могут проехать машины экстренных служб. Пожалуй, практически у каждого жителя города еще свежи воспоминания о трагедии в ЖК «Фрегат» на Нейбута, когда пожарные не могли добраться к дому, где полыхала квартира. Чтобы избежать возможных рисков, жители и спецтранспорт смогли передвигаться комфортно — решено было расширить дорогу.