Авто нарушителей эвакуируют: во Владивостоке борются с запаркованностью

Проезд к жилым домам в новом, быстро развивающемся микрорайоне Зеленый бульвар во Владивостоке станет комфортнее и безопаснее. Проблему запаркованности здесь решает по закону администрация города при участии застройщиков. Планируется перенести ограждение и расширить дорогу. С теми же, кто нарушает правила дорожного движения и паркуется в неположенных местах, будут бороться сотрудники ГИБДД. Подробности — в материале «КП — Владивосток».
Проезд расширят на участке между Нейбута и Зеленым бульваром. По сообщению пресс-службы мэрии, здесь ранее был установлен публичный сервитут. А его границы поровну затрагивают территории жилых комплексов «Восточный луч» и «Зеленый бульвар». Дома в микрорайоне активно строятся и заселяются, людей становится все больше, при этом далеко не все ставят свои автомобили согласно ПДД. Из-за запаркованности здесь нередко не могут проехать машины экстренных служб. Пожалуй, практически у каждого жителя города еще свежи воспоминания о трагедии в ЖК «Фрегат» на Нейбута, когда пожарные не могли добраться к дому, где полыхала квартира. Чтобы избежать возможных рисков, жители и спецтранспорт смогли передвигаться комфортно — решено было расширить дорогу.
Работы по организации проезда на участке уже начались. По словам заместителя главы администрации Владивостока Алексея Сухова, завершить их планируется в короткие сроки. После переноса ограждения нанесут дорожную разметку. А знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» помогут в борьбе с любителями парковаться, создавая помехи для движения. «КП — Владивосток» ранее сообщала, что в городе периодически проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки.
Напомним, проезд в микрорайон должен стать удобнее также благодаря новой развязке в районе трассы Седанка — Патрокл. Примыкающая к ней дорога, ведущая к Зеленому бульвару, поможет жителям сэкономить время. Строительство стало возможным благодаря средствам специального казначейского кредита.