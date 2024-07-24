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На дорогах Красноярска установят 17 камер видеофиксации

Рассказываем, где в Красноярске и крае установят новые камеры видеофиксации нарушений.

Источник: РИА "Новости"

На дорогах Красноярского края появится ещё 80 новых видеокамер, из них — 17 в Красноярске. Дорожники уже заключили контракт на установку и обслуживание. Оборудование будет фиксировать превышение скорости, движение по выделенной полосе, выключенные фары, выезд на встречную полосу, разворот и поворот в запрещенном месте и другие нарушения ПДД. Также они могут зафиксировать случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, и когда рулевой не пристёгнут ремнём безопасности и пользуется телефоном во время движения.

Сначала в крае установят 40 таких камер. Ещё столько же смонтируют в 2025 году. Рассказываем, где в Красноярском крае до конца 2024 года будут установлены первые 40 камер.

Где в Красноярске установят камеры в 2024 году:

— Николаевский мост (2 камеры);

— Октябрьский мост (2 камеры);

— улица Копылова, 42;

— улица Партизана Железняка, 42;

— улица Белинского, 8;

— пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;

— пересечение улиц 9 Мая и пр. Комсомольский;

— улица Семафорная, 247Б;

— пересечение улиц Павлова и Щербакова;

— пересечение улиц Мичурина и Грунтовая;

— улица Калинина, 169А;

— улица Дубровинского, 114;

— пересечение улиц Взлётная и Октябрьская;

— пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;

— пересечение улиц Вейнбаума и Марковского;

— Новоселовский район, 239-ый км дороги Р-257 «Енисей»;

— Емельяновский район, 803-ий км дороги Р-255 «Сибирь»;

— Емельяновский район, 2-ой км дороги Обход Красноярска;

— Емельяновский район, 21-ый км дороги Красноярск — Енисейск;

— Сухобузимский район, 42-ый км дороги Красноярск — Енисейск;

— Козульский район, 725-ый км дороги Р-255 «Сибирь»;

— Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова;

— Ачинск, пересечение улицы Кравченко и ш. Байкал;

-Ачинск, ул. Гагарина, 6;

— Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная;

— Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ;

— Лесосибирск, 280-й км дороги Красноярск — Енисейск;

— Лесосибирск, пересечение ул. Горького и пер. Школьный;

— пгт. Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова;

— пгт. Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова;

— Сосновоборск, пересечение улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов;

— Уярский район, 932-ой км дороги Р-255 «Сибирь»;

— Уярский район, 942-ой км дороги Р-255 «Сибирь»;

— Канск, пересечение улиц 40 лет Октября и Муромская;

— Канск, пересечение улиц Эйдемана и Николая Буды;

— Канск, пересечение улиц Ленина и Московская;

— Канский район, 1026-ой км дороги Р-255 «Сибирь»;

— Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Статистика показывает, что в местах установки камер количество правонарушений значительно снижается, — поделился министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.