На дорогах Красноярска установят 17 камер видеофиксации

На дорогах Красноярского края появится ещё 80 новых видеокамер, из них — 17 в Красноярске. Дорожники уже заключили контракт на установку и обслуживание. Оборудование будет фиксировать превышение скорости, движение по выделенной полосе, выключенные фары, выезд на встречную полосу, разворот и поворот в запрещенном месте и другие нарушения ПДД. Также они могут зафиксировать случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, и когда рулевой не пристёгнут ремнём безопасности и пользуется телефоном во время движения.