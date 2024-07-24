Котята снежного барса, которых ожидали на протяжении нескольких лет, родились в Пермском зоопарке, сообщает учреждение.
Двое маленьких представителей семейства кошачьих родились у пары снежных барсов Аксу и Снежека. Для пары, которая сложилась в 2019 году, это стало первым потомством.
«Мы так долго этого ждали! В Пермском зоопарке родились долгожданные котята снежного барса — два мальчика», — рассказывает пресс-служба зоопарка.
На протяжении полутора месяцев с момента рождения сотрудники зоопарка каждый день наблюдали за котятами. Сейчас показатели здоровья у маленьких барсов соответствуют их возрасту. Юные хищники имеют нормальный вес и опираются на все четыре конечности. Сотрудники зоопарка отмечают, что малыши активно ползают по вольеру и у них активно развиваются рефлексы.
На данный момент котята живут вместе с мамой Аксу во внутреннем вольере. Самка барса заботится о потомстве и не оставляет их надолго без своего присмотра.
Напомним, пара снежных барсов в Пермском зоопарке образовалась в 2019 году. Самец Снежек родился в стенах зоопарка, в то время как его подруга Аксу была спасена в горах Таджикистана. Самку барса вытащили из браконьерского капкана, где она повредила лапу. Несмотря на проведённую операцию, после этого у Аксу могли возникнуть проблемы с охотой из-за укоротившейся повреждённой лапы. В 2024 году пара отметила «бумажную свадьбу».