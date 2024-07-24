В Пермском зоопарке родились долгожданные котята снежного барса

Напомним, пара снежных барсов в Пермском зоопарке образовалась в 2019 году. Самец Снежек родился в стенах зоопарка, в то время как его подруга Аксу была спасена в горах Таджикистана. Самку барса вытащили из браконьерского капкана, где она повредила лапу. Несмотря на проведённую операцию, после этого у Аксу могли возникнуть проблемы с охотой из-за укоротившейся повреждённой лапы. В 2024 году пара отметила «бумажную свадьбу».