Чангле — это не только местное туристическое направление, но и родной город для многих зарубежных китайцев. Замороженный рис также вывозят в США, Испанию и другие страны. Замороженный рис с его уникальным освежающим вкусом и глубоким культурным наследием не только вызвал повальное увлечение жарой летом в Китае, но и продемонстрировал бесконечное очарование китайской кухни на международном уровне.