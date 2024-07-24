Холодный рис, популярное блюдо жарким летом на востоке Китая

В то время как люди во всем Китае по-прежнему наслаждаются дымящимся горячим рисом, замороженный рис из района Чанлэ в Фучжоу, столице провинции Фуцзянь на востоке Китая, привлек множество фанатов своим уникальным освежающим вкусом. С приходом палящей жары эта охлаждающая еда, родом из Чангле, не только завоевала популярность внутри страны, но и распространилась за границу, став новым фаворитом летних деликатесов.
Ресторан Liangliang Iced Rice, расположенный на ночном рынке Куйцяо в районе Чанлэ, всегда до 16:00 переполнен. Здесь замороженный рис со сладким клейким рисом, прозрачной сахарной водой, освежающей стружкой льда, сладкими фруктами и хрустящим арахисом завоевал единодушную похвалу посетителей.
«С наступлением лета многие местные жители и туристы приходят поесть риса со льдом, и есть много заказов на вынос. Мы можем продавать более 1000 тарелок риса со льдом каждый день», — сказал руководитель ресторана. С открытием 6-й линии метро Фучжоу популярность замороженного риса Чангле еще больше возросла, и он стал едой «интернет-знаменитостей» на ночном рынке.
Руководитель ресторана Liangliang Iced Rice сказал, что они специально консультировались с пожилыми людьми в сельской местности по поводу традиции приготовления этого блюда. С изменением общественного вкуса замороженный рис, приготовленный из пасты таро и саго вместо риса, также стал любим молодежью. А ледяная вода, эксклюзивный секретный рецепт каждого ресторана с рисом со льдом, является незаменимым ингредиентом.
Чангле — это не только местное туристическое направление, но и родной город для многих зарубежных китайцев. Замороженный рис также вывозят в США, Испанию и другие страны. Замороженный рис с его уникальным освежающим вкусом и глубоким культурным наследием не только вызвал повальное увлечение жарой летом в Китае, но и продемонстрировал бесконечное очарование китайской кухни на международном уровне.