Мигрантов в Приморье отсекли от регионального материнского капитала

«Это закон о дополнительной ответственности и справедливости. Во многом он принят на основании тех запросов, которые были у общества. Указаны те случаи, когда мы выплачиваем региональный капитал, а это деньги субъекта, наших налогоплательщиков, и необходимо, чтобы они шли на социальную поддержку именно граждан Российской Федерации», — отметил на заседании председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.