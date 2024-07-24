Мигрантов в Приморье отсекли от регионального материнского капитала

В Приморском крае продлили до конца 2026 года срок действия регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении второго ребенка, и установили новые требования к получателям. Рассчитывать на выплату смогут только те семьи, где оба ребенка являются гражданами РФ. Изменения в краевой закон региональный парламент принял на заседании в среду, 24 июля, сообщает ИА PrimaMedia.
Изменения, подготовленные профильным министерством края, уточняют отдельные положения, касающиеся предоставления регионального маткапитала. Его выплачивают в регионе с 2019 года при рождении второго ребенка.
Законопроектом корректируется норма, согласно которой устанавливается право на региональный маткапитал. Теперь для его получения необходимо, чтобы не один, а оба ребенка в семье по рождению были гражданами РФ.
В соответствии с поправками при определении права на маткапитал не будут учитываться дети, не приобретшие российского гражданства по рождению, дети, в отношении которых мать (отец) были лишены родительских прав, а также дети, оставленные в родильном доме или иной медицинской организации, и дети, на усыновление которых имеется письменное согласие матери (за исключением согласия на их усыновление отчимом).
Причем на граждан РФ, постоянно проживавших на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на день их принятия в состав РФ, действие этих положений распространяться не будет.
«Это закон о дополнительной ответственности и справедливости. Во многом он принят на основании тех запросов, которые были у общества. Указаны те случаи, когда мы выплачиваем региональный капитал, а это деньги субъекта, наших налогоплательщиков, и необходимо, чтобы они шли на социальную поддержку именно граждан Российской Федерации», — отметил на заседании председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
Документом также определены случаи, при наступлении которых право женщины на региональный материнский капитал прекращается и возникает у отца ребенка. Еще одно нововведение — теперь региональный маткапитал можно будет направить на реконструкцию дома блокированной застройки, которая проводится без привлечения строительной организации. В данном случае средства будут перечислены на банковский счет лица, имеющего право на региональный материнский капитал.
Кроме того, срок предоставления регионального материнского капитала при рождении второго ребенка и единовременной выплаты при рождении первого ребенка продлен на два года — до 31 декабря 2026 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на выплату регионального материнского капитала в Приморье предусмотрено: на 2024 год — 611,60 млн рублей, в том числе 598,73 млн рублей — средства федерального бюджета (98%), 12,87 млн рублей — средства краевого бюджета (2%); на 2025 год — 610,12 млн рублей, из них также 98% — средства федерального бюджета. На 2026 год запланировано 717 млн рублей, но объем софинансирования из краевого бюджета увеличится с 2 до 19%.
Размер регионального материнского капитала составляет 30% от размера федерального маткапитала. В 2024 году он составляет 249 907,42 рубля.