Троих нелегальных кредиторов нашли с начала лета в Иркутской области

С начала этого лета экспертами Банка России было обнаружено три компании, которые нелегально выдавали деньги клиентам. Две из них находились в Иркутске. Еще одна вела свою деятельность из Усть-Илимска через интернет-страницу. Ни у одной из компаний не было необходимых лицензий. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России.