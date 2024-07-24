Троих нелегальных кредиторов нашли с начала лета в Иркутской области

С начала этого лета экспертами Банка России было обнаружено три компании, которые нелегально выдавали деньги клиентам. Две из них находились в Иркутске. Еще одна вела свою деятельность из Усть-Илимска через интернет-страницу. Ни у одной из компаний не было необходимых лицензий. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России.
«Вы должны быть уверены в том, что вовремя сможете погасить долг с процентами и убедиться, что компания работает легально. Нелегалы при взыскании долгов могут пользоваться своими методами, которые не предусмотрены законом», — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Чтобы риск наткнуться на мошенников был меньше, то перед заключением договора лучше найти информацию о компании на официальном сайте банка России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 28 июля в Иркутске пройдут соревнования по многоборью ГТО.