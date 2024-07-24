Опубликован список омских улиц, где водителей могут оштрафовать

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, где сегодня, 24 июля, установлены передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Объекты находятся в местах концентрации ДТП.
Так, комплексы располагаются на следующих улицах: Кирова, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Иртышская Набережная, 22 Апреля, Нефтезаводская, Волгоградская, Орджоникидзе и на проспекте Космический.
Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Челябинск — Новосибирск на территории Исилькульского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, Омск — Русская Поляна на территории Омского района, Троицкое — Чукреевка на территории Омского района, а также обход Омска на территории Азовского района и обход Исилькуля.
Ранее Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск. Как рассказали в пресс-службе авиагавани, такая мера положительно скажется на туризме и деловой активности жителей. Красноярск также станет удобным узлом для перевозки омичей в Китай.