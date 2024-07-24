Опубликован список омских улиц, где водителей могут оштрафовать

Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Челябинск — Новосибирск на территории Исилькульского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, Омск — Русская Поляна на территории Омского района, Троицкое — Чукреевка на территории Омского района, а также обход Омска на территории Азовского района и обход Исилькуля.