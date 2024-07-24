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Сильные ливни и грозы: в Приморье объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля, ФедералПресс. В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном. По данным синоптиков, в крае пройдут сильные дожди с грозами.

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Как передает Примгидромет, ночью и днем 27 июля на большей территории Приморья ожидаются сильные, местами очень сильные ливни. В крае не исключены грозы и шквалистый ветер.

В результате сильных осадков в Приморье ожидается подъем уровня воды в реках на 0,6 — 3 метра. Возможен выход воды из берегов, подтопление территорий и хозяйственных объектов.

Напомним, в результате прошедших осадков в Приморье оказались отрезаны от большой земли шесть населенных пунктов.