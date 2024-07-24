Сильные ливни и грозы: в Приморье объявили штормовое предупреждение

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Как передает Примгидромет, ночью и днем 27 июля на большей территории Приморья ожидаются сильные, местами очень сильные ливни. В крае не исключены грозы и шквалистый ветер.
В результате сильных осадков в Приморье ожидается подъем уровня воды в реках на 0,6 — 3 метра. Возможен выход воды из берегов, подтопление территорий и хозяйственных объектов.
Напомним, в результате прошедших осадков в Приморье оказались отрезаны от большой земли шесть населенных пунктов.