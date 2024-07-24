Ихтиолог из Казани назвал места обитания крупных сомов

«Допустим, сомы встречаются в нижней части Казанки. Большие особи, конечно, чаще встречаются в более крупных водоемах — в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, но во впадающих крупных притоках такая рыба тоже может быть поймана», — цитирует пресс-служба КФУ Игоря Галанина.