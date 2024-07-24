Ихтиолог из Казани назвал места обитания крупных сомов

Ихтиолог из Казани, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Игорь Галанин назвал места обитания крупных сомов.
По словам Галанина, преимущественно сомы водятся в водохранилищах, а также во впадающих в них реках и пойменных водоемах. Самый главный фактор — достаточная кормовая база и пространство, потому что сам — рыба крупная.
«Допустим, сомы встречаются в нижней части Казанки. Большие особи, конечно, чаще встречаются в более крупных водоемах — в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, но во впадающих крупных притоках такая рыба тоже может быть поймана», — цитирует пресс-служба КФУ Игоря Галанина.
Сомы проявляют активность по вечерам и ночью, днем такая рыба обитает на дне, под корягами или в ямах.