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Ихтиолог из Казани назвал места обитания крупных сомов

Главный фактор — достаточная кормовая база и пространство.

Источник: Комсомольская правда

Ихтиолог из Казани, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Игорь Галанин назвал места обитания крупных сомов.

По словам Галанина, преимущественно сомы водятся в водохранилищах, а также во впадающих в них реках и пойменных водоемах. Самый главный фактор — достаточная кормовая база и пространство, потому что сам — рыба крупная.

«Допустим, сомы встречаются в нижней части Казанки. Большие особи, конечно, чаще встречаются в более крупных водоемах — в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, но во впадающих крупных притоках такая рыба тоже может быть поймана», — цитирует пресс-служба КФУ Игоря Галанина.

Сомы проявляют активность по вечерам и ночью, днем такая рыба обитает на дне, под корягами или в ямах.

экология