Крымский мост: обстановка на утро среды

«По состоянию на 8 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.
Накануне утром движение по Крымскому мосту перекрывали. Ограничение продлилось около получаса, после чего проезд возобновился в штатном режиме. По состоянию на 9 утра в очереди стояли 1100 машин.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.