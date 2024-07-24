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Крымский мост: обстановка на утро среды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Подходы к Крымскому мосту свободны, затруднений в проезде нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе в среду утром.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 8 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Накануне утром движение по Крымскому мосту перекрывали. Ограничение продлилось около получаса, после чего проезд возобновился в штатном режиме. По состоянию на 9 утра в очереди стояли 1100 машин.

Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.