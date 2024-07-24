65 лет назад Никита Хрущев впервые публично пригрозил Америке «кузькиной матерью»

«Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих, недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, в пределы его… у’кали. А там мы так как у’кнули их сразу, понимаете, на три метра в землю, понимаете, вогнали! Так что вы, господа, у’кайте, да оглядывайтесь! Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете у’кать против нас и будете опять готовить нападение, мы ТАК у’кнем, что больше не будешь у’кать!».