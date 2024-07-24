Пластический хирург Исаев: подделки на косметологическом рынке опасны для здоровья

«Нашла девушку в своем районе, она стоматолог, но губы колет. Меня смутило, что процедура проводилась в каком-то подвале. Мне сделали укол, чтобы не было аллергии, вывели гель из губ, и через несколько недель я снова пошла [на укол]. И снова образовались огромные комки в губах, а у меня скоро свадьба. Пришлось второй раз выводить комки у нее. Потом поеду в Анапу делать у проверенного мастера», — поделилась планами девушка.