К пеклу уже привыкли, осталось привыкнуть к отключениям электричества: Десятки тысяч жителей Кишинева в среду, 24 июля, останутся без света — рассказываем, кому не повезло

ул. А. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6,10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29, 31, 2−14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 14/15, 18, 30, 999, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Г. Безвиконь, 5, 11, 15, 17, 21, 6−12, 16, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, пер. Г. Кучеряну, 1−5, 28, Имашулуй, 4, 12−28, пер. Имашулуй, 2, Мунчешть, 600−654, 682−696, 702−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор, 1 °F , 5, 10/1, Ревака, 2, 2A, 2B, 2b, 2C, 2D, 3, 6, 6A, пер. Ревака, 2−4, В. Зарзэр, 1−3, 3B, 7, 11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, пер. В. Зарзэр, 3A, 15, 27, 35, 4A, 10, 16, 26−28, В. Тулник, 1−23, 4−8, 16−20, Албица, Косашилор, Дечембриштилор, Леушень, Подул де Флорь, С. Мурафа, В. Быкулуй, В. Зарзэр — с 09:00 до 17:00.