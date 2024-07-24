К пеклу уже привыкли, осталось привыкнуть к отключениям электричества: Десятки тысяч жителей Кишинева в среду, 24 июля, останутся без света — рассказываем, кому не повезло

Массовые отключения света в столице: адреса. О запланированных на 24 июля работах сообщает поставщик.
Ботаника:
ул. А. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6,10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29, 31, 2−14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 14/15, 18, 30, 999, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Г. Безвиконь, 5, 11, 15, 17, 21, 6−12, 16, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, пер. Г. Кучеряну, 1−5, 28, Имашулуй, 4, 12−28, пер. Имашулуй, 2, Мунчешть, 600−654, 682−696, 702−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор,
ул. Буребиста, 2−22, 36, 36/2, 9999, Ч. Албэ, 168, 170, Данте, 6−16, 20−22, 26−36, 11−27, Данубиус, 37, Мунчешть, 336/1, 350, 356, 358, пер. 2 Мунчешть, 4, 8−12, Сармизеджетуса, 72−76, 80−82, 109, пер. Стежэрень, 4 — с 08:50 до 17:00.
Буюканы:
ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 8, 8/2, 10/3, И. Крянгэ, 66−76, 999, И. Некулче, 61−63 — с 09:30 до 16:00.
Рышкановка:
ул. Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.