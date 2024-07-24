На Витебщине суд лишил подростка права распоряжаться стипендией из-за растрат. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.
В материалах проверки указано, что подросток был отнесен к категории детей, которые остались без попечения родителей. Его законным представителем был определен директор колледжа. Говорится, что несовершеннолетний помещен на полное государственное обеспечение. Он каждый месяц получает стипендию и другие выплаты, которые ему предусмотрены на содержание.
Сказано, что по месту учебы и жительства он характеризовался отрицательно. В прокуратуре отметили, что получаемые деньги несовершеннолетний тратил на развлечения, на покупку средств для курений. Согласно проверке жилищно-бытовых условий по месту проживания в общежитии, у него отсутствовали продукты, а также гигиенические средства.
Сообщается, что последствия самостоятельного распоряжения стипендией и другими выплатами не обеспечивали нужные для полноценного физического развития подростка уровень жизни, условия проживания. Также говорится, что несовершеннолетний за короткий промежуток времени тратил деньги, не покупал продукты, гигиенические средства.
«В судебном заседании мальчик заявленные требования признал», — сообщили в прокуратуре.
Суд Витебского района лишил подростка права самостоятельно распоряжаться стипендией и другими выплатами до момента наступления совершеннолетия.