На Витебщине суд лишил подростка права распоряжаться стипендией из-за растрат

В материалах проверки указано, что подросток был отнесен к категории детей, которые остались без попечения родителей. Его законным представителем был определен директор колледжа. Говорится, что несовершеннолетний помещен на полное государственное обеспечение. Он каждый месяц получает стипендию и другие выплаты, которые ему предусмотрены на содержание.