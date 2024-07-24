В Самаре утром в среду полтора часа стояли трамваи № 21, 22, 24, 24к, 25

В Самаре в 9 часов 24 июля 2024 года восстановили движение трамваев № 21, 22, 24, 24к, 25. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети по улице Советской, улице Победы, по улице Ташкентской до улицы Стара-Загора транспорт остановился примерно в 7:40. Трамваи не шли в обоих направлениях. Об этом сообщили в дептрансе. Восстановительные работы длились 1,5 часа.